François PUJOL

Titulaire d'un master 2 Génie de l'habitat de l'université de Toulouse, j'évolue au sein du bureau d'études Structure et Fluides INTECH en Dordogne depuis janvier 2014. Je fais partie du pôle Fluides en tant que thermicien et chargé d'études génie climatique (calculs thermiques RT2012 et RTexistant, pièces graphiques CVC Equipements sanitaires, pièces écrites CVC Equipements sanitaires, VISA ou EXE, suivi de chantier).



Mes compétences :

Audit Énergétique/Thermique/Eclairage

Thermique du bâtiment

DAO Autocad

Climawin

Dimensionnement des systèmes Chauffage

Acoustique

Trnsys

Économie d'énergie

Thermique

CVC

Génie climatique

Perrenoud

Audit énergétique

Énergies renouvelables

Plancal