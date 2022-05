PRESENTATION



Je bénéficie d’une formation béton armé.

Je justifie d’une solide expérience de 17 années dans des bureaux d’études en maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage.





BUREAUX D'ETUDES

• Réalisation des plans structures de l'APD au DCE

•Réalisation des plans EXE (coffrage et armatures)

•Mise en format informatique de vos plans techniques et VRD





PARTICULIERS

•Réalisation de permis de construire

•Relevé de l'existant

•Mise en relation avec des entreprises





LOGICIELS MAITRISES

•Graitec

•Autocad

•Revit

•Suites bureautiques…









Mes compétences :

Béton armé

Construction métallique

Construction bois

CCTP

Devis travaux

Dessin

Calcul des structures

Relevés de mesure

permis de construire

diagnostic strurture

Revit

AutoCAD