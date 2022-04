Gilles TRONCHIN

Manager opérationnel: Gestion de production et Environnement (Déchets, Eau, Air) en recherche de mobilité dans le grand Sud-Ouest.



J'ai été récemment nommé Coordinateur Environnement et Développement Durable sur le site Aluminium Dunkerque, classé Seveso III. Ma mission consiste à piloter différents processus de notre conformité réglementaire en matière d'environnement et de sécurité des TAR. Je conserve la partie valorisation des déchets avec la recherche et l'amélioration des filières de valorisation.

Durant plus de 10 ans, j'ai géré l'ensemble des 80 types de déchets industriels du site: environ 16 000 T/an, dans le respect de la réglementation, en optimisant les coûts et en privilégiant les filières de valorisation.

Mes autres missions:

-Suivre la qualité des eaux de rejets.

-Gérer l'hygiène des locaux et des tenues de travail.

-Entretenir les terrains et les espaces naturels.

-Remplacer le superviseur sûreté et sécurité usine.

-Agent de Sûreté des Installations Portuaire ( ASIP - agrément préfectoral 2018 )

-Acheter les prestations et matériels sur mon périmètre avec la rédaction des cahiers des charges fonctionnels et des Plans de Prévention associés.



En tant que donneur d'ordres et membre d'encadrement, je réalise toutes les actions pour garantier et améliorer la sécurité de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Déchets

HSE

Amélioration continue

Encadrement

Lean

Production

Environnement

Six sigma

AIR

Eau

Génie Chimique