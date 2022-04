François QUEGUINER

J’ai une expérience professionnelle probante et variée en logistique, en supply chain et en achats de plusieurs années dans les secteurs passionnants du transport aérien et de l’aéronautique. Je suis à la recherche d’un nouveau challenge toujours en aéronautique et en transport aérien dans un environnement international ou en tant expatrié.



Homme de terrain et d’écoute j’ai pour objectif de travailler à un poste directionnel opérationnel et stratégique.



Je suis force de propositions, proactif, rigoureux, tenace, dynamique et ma forte orientation pour le service sont des atouts pour réussir et amener les différentes équipes et fournisseurs à un haut niveau de performance (OTD, R1, coûts, ..).



Je vous apporte mes connaissances en logistique et en supply chain appliquées en aéronautique et en transport aérien (AOG, stocks, approvisionnements, gestion contrats pools, transports, transit, douane, suivi des performances des fournisseurs, plan de rattrapage,....), en management d’équipe, en MRO, en conduite de projet, ainsi qu’une bonne maîtrise de l’outil informatique et de l’anglais.



N’hésitez pas à me contacter en m’adressant un mail à frqueguiner@gmail.com



Mes compétences :

Achats

Aéronautique

Asie

Aviation

Aviation d'affaires

Chine

Humanitaire

Logistique

ONG

Supply chain

Transport

Transport Aérien

Voyages