François RABY

Après des études de Lettres à Paris X Nanterres, je me suis orienté vers le graphisme et le Webdesign.

Tout d'abord autodidacte, je me suis ensuite dirigé vers des formations pour adultes.

Je continu à compléter ma formation par des pratiques assidues de logiciels vidéo, son et image.

Passionné par toutes les formes d'expressions artistiques (théâtre de rue, installation, musique, vidéo, musique), j'aime ce qui m'étonne, m'amuse, ou me dérange.



Mes compétences :

Montage photo

Créatif

Mise en page

Webdesign

Graphisme

Freelance

Rigoureux