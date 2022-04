Francois RAMIREZ

Titulaire d'un Master de négociations commerciales internationales et après trois années passées au poste de chargé de projets de transports internationaux , je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur du commerce international.



Mes précédentes expériences professionnelles m'ont doté d'une bonne compréhension des problématiques afférentes à la gestion des opérations commerciales vers/depuis les marchés étrangers notamment en termes de délais ,coûts, qualités des prestataires de services sélectionnés pour l'acheminement des biens et législation propre à ces derniers (par exemple marchandise dangereuse ou denrée périssable).Outre une meilleure connaissance macro-économique de certains marchés du bassin méditerranéen tels que l'Italie ou la Grèce, mon parcours m'a permis de développer des compétences de négociations commerciales, de gestion de projets et de consolidation des parts de marchés au niveau européen.



Je souhaiterais que mon prochain poste me permette de mettre à profit ses connaissances mais aussi de faire évoluer mon champs de compétences dans le commerce international.



Mes compétences :

transport

supply chain

gestion fournisseur

achat services

gestion

Export

Relation client

Import