François REEVES

Spécialiste des médias online, il développe des produits numériques pour un éditeur souhaitant intégrer applications mobiles, réseaux sociaux et responsive design à son offre média.



Expérience acquise :

Développement de marchés : démarchage de nouveaux clients, négociation de contrats de services ;

Développement de nouveaux produits et services : recherche sur la concurrence ; identification de nouveaux créneaux de marché ;

Responsable de la réalisation et livraison des contrats : supervision de la qualité, responsable des budgets et gestion des prestataires de services ;

Gestion d'entreprise

Gestion des aspects légaux (propriété intellectuelle, entente de confidentialité, lettre d'intentions, protocole d'entente, contrat de niveau de service (SLA), contrat d'embauche, convention d'actionnariat et autres).



Conférencier :

Invité aux Journées des nouveaux médias culturels pour Patrimoine canadien à l’EXPO 2005 à Aichi au Japon. La conférence portait sur la création de communautés en ligne de joueurs de jeux vidéo. Présentation des tendances les plus récentes de l’accès Internet haut débit. Mission de représentation des nouveaux médias canadiens aux Japonais. Conférencier à Cartoons on the Bay en 2010 pour présenter la création de contenu à 360 degrés (web, mobile, TV, desktop).



