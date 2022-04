François-Régis HUC

Après une carrière d'officier de surface dans la marine nationale (31 ans, 3 commandements à la mer, officier de programme à l'état-major de la marine, chef d'état-major interarmées, commandant du plus important centre de formation de la marine), je définis les procédures de sûreté du siège d'une grande organisation internationale et j'organise les mesures de sûreté et de sécurité des réunions de direction en tous lieux.



Mes compétences :

Relations internationales

Direction de projet

Management