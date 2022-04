François REGNIER

Expérience éprouvée en logistique dans différents secteurs (grande distribution spécialisée, grande distribution, cosmétique, industrie agro-alimentaire, industrie de luxe, industrie du sport, téléphonie, aéronautique...), par la gestion des opérations chez plusieurs prestataires logistiques, transport et supply-chain.

Du démarrage d'activités, par la ré-organisation de prestations, la gestion de projets, ou par la construction de sites, au pilotage de centres de profit (pilotage de stratégie, gestion d'IRP, relations institutionnelles,...), j'ai eu l'occasion de découvrir et gérer de nombreux aspects de la supply-chain.

Un de mes plaisirs étant de mobiliser une équipe autour d'un objectif commun pour "performer" et faire s'exprimer le potentiel maximum de chaque individu.



Mes compétences :

Management

Logistique

Développement économique

Rigueur

Dynamisme

Sport

Ingénierie

Service client

Grande distribution