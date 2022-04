Un seul mot : Empathie.

Du fait de savoir comment pensent les personnes qui ont créé les matériels et les logiciels et comment les personnes qui les utilisent comprennent ou non, je suis celui qui parle à l'oreille des ordinateurs et de leurs utilisateurs.

Je les comprends et ils me comprennent...



Mes compétences :

Intranet

Multimedia

SIGB

Web