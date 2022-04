François RENAUD

17 années d’expérience



Solide maîtrise du pilotage de programmes et projets complexes dans les domaines suivants :

- Digital

- Stratégie multi canal

- Gestion de la relation client

- Migrations/fusions et urbanisation de Systèmes d’Information

- Dossier numérique



Mise en œuvre de méthodes agiles, du déploiement de l'approche par les processus et de l'amélioration continue dans le cadre de mes missions.



Spécialisations :

- Connaissance approfondie des Systèmes d'Information

- Management d’équipes (jusqu’à 100 personnes) dans des structures informatiques de 50 à 2000 collaborateurs

- Responsable de missions impactant 50 à plus de 10 000 utilisateurs

- Organisation et conduite de projets à composantes organisationnelles ou techniques complexes

- Organisation de structures, optimisation de processus, amélioration continue



Mes compétences :

Directeur de projet

Assurance

Manager

Informatique

Finance

Gestion de projet

Banque