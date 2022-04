Francois RENAUT

François RENAUT

Né le 22 août 1950 à Paris 04

Marié, 2 enfants, nationalité française, divorcé

Formation



Lycée Montaigne

Lycée Janson de Sailly : Baccalauréat B



1970 -1974 : Université Paris IX Dauphine : Maîtrise ès Sciences de Gestion

Certificats : Finances & Contrôle de Gestion



1970 -1974 : Institut National des Langues Orientales Vivantes : roumain



Expérience professionnelle



En Roumanie



2009-2010 Création de Casa Ecomert Romania Moldova et mise en ligne de

boutiques (agro, bricolage, ambalage, medical, moda, textile,

uniforme, wood…) en partenariat avec la Chambre de Commerce de

Bucarest



2008 Création de Interim Europe – société de travail temporaire

Directeur Général



1991– 2008 Directeur Général de Agentia de Consultanta Generala srl

– Groupe Portail Roumanie / Moldavie – Bucarest - Chisinau



2007 Création de Latinest srl en République de Moldavie



2006 Fondateur de GPRM – Groupe Patronal Roumanie Moldavie en

Roumanie et en République de Moldavie



2003 - 2004 Directeur International de Compack International (emballages)



1994 – 2001 : Directeur de la publication Romania Magazine



• Edition du magazine «Romania Magazine» impliquant des

contacts de haut niveau (interview des Présidents de la

République, Premiers Ministres, Ministres, Ambassadeurs

etc…) et la réalisation de reportages pour des entreprises privées



missions annexes

• Consultant / formation des agents commerciaux de Locuri de Munca, Rompolimer Grup srl, Compack International, Aura Design, Apal, …



• Rexcom International – Vice Président Marketing Marketing Communication - Roumanie





1999 – 2001 :

• Représentant et mise en place d’Adecco Romania – Country

Manager : ressources humaines. Réalisation : recrutement de

personnels de tous niveaux dans différents domaines tels :

services aux entreprises, confection, GSM, hôtellerie; gestion et expatriation de personnels, formation



2001 – 2003 :

• Co-manager du Centre d’Affaires & Business hôtel

Citiroum à Bucarest - Roumanie



• Implantation en Roumanie et mise en place de sociétés



En France



1994 - 1996 : - Editions de Demain : Secrétaire Général du groupe (titres :

Cuisiner, Sports, Partir, Voyager …) principalement gestion

financière mais aussi administration du personnel,

recrutement et gestion des carrières



1986 - 1994 : - Président de Soceaf SA: conception et réalisation de logiciels et

progiciels d’aide à la décision en milieu bancaire, animation

d’une équipe pluridisciplinaire de 20 personnes, création de

logiciels pour le Groupe Crédit Lyonnais et pour Franchise

Expansion



1977 - 1986 : - Caisse Nationale des Marchés de l’Etat : chef de section, gestion

de crédits à court terme et moyen terme ; encadrement de 8

collaborateurs



suite à la fusion avec le Crédit Hôtelier Commercial et Industriel



1982 - 1986 : - Responsable de formation professionnelle au Crédit

d’Equipement des PME : élaboration du plan de formation,

actions personnelles de formation : analyse et décision de

crédits à court, moyen et long terme, délégation de signature

jusqu’à 400 000 euros



En Algérie



1975 - 1977 : - Service Militaire effectué dans le cadre de la Coopération

Culturelle en qualité d’assistant (marketing & comptabilité) à

l’Ecole Supérieure de Commerce d’Alger – Algérie



En France



1974 - 1975 : Enseignant au Lycée Montalembert : classe de 1ère G

1987-1989 : Enseignant BTS : action commerciale



Langues : roumain (lu, parlé, écrit), anglais

Loisirs : tourisme, tennis, équitation



Maîtrise des outils informatiques : Microsoft Office, Internet, Quark Xpress, Macromedia







Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil