Georgeta SANDU

Activisme pour un mode de vie naturel

Pour la liberte, le bonheur, l'amour

J'aime...



- la cuisine, des plats végétariens, raw vegan; un autre mode, creative, de faire la cuisine

- faire des produits de beauté a la maison, j'ai remplace la dentifrice et le savon, lotions et crèmes: le mode naturel de soigner le corp: ne mettez pas sur votre peau ce que ne peut pas etre mange

- de la permaculture - un jardinage naturel

- voyager



Parce que j'aime...



... (re) découvrir la puissance de la nature tout autour de moi

... (re) découvrir les rythmes naturels en tout ce que je fais

... (re) découvrir ma vraie nature, unique et personnelle



Mes compétences :

Nature

Cuisine