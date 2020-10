Mickael HIVER

Gérer la relation client en termes commercial, organisationnel via les comités de pilotage des activités, les plans d’actions, les propositions de solutions (techniques, d'organisation) et être l’interlocuteur unique de tous les besoins externes aux projets en cours et ainsi simplifier la relation.

Gérer les contrats lors de l’avant-vente, de la définition du contrat, et de son application en aidant les équipes (interne et cliente) à les comprendre.

Mettre en place le reporting lié au projet dans le but de l’amélioration continue de la qualité.

Coacher les équipes si besoin.



Mes compétences :

Domotique

Embedded Systems

M2M

E-commerce

Energie