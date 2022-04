François RICARD

Je suis actuellement Directeur Financier d'une société de 600 personnes réalisant un CA annuel de 90m€.



Mon rôle consiste à assurer au quotidien la bonne gestion financière, comptable, fiscale et administrative de l'entreprise. Ma responsabilité est d'optimiser la Direction Financière en la dotant d'une organisation et d'outils performants et pérennes.



Mes missions actuelles visent par exemple à affiner le pilotage de nos marges sur projets, de monter en version nos systèmes informatiques afin de créer une passerelle vers un ERP, d'améliorer nos processus de collecte du cash avec le pôle administration des ventes ou d'accompagner les montées en compétences des autres fonctions de la société.



Ayant une forte empreinte industrielle issue de mes expériences, je porte une grande attention aux différents types de reporting et suis rôdé aux exercices budgétaires, prévisions et analyses.



Je considère comme prioritaire le support que je peux apporter aux autres fonctions et à ma direction générale, que ce soit dans le cadre d'un nouveau projet ou dans celui de la formation des collaborateurs.



Je gère les relations avec les partenaires extérieurs, CAC, conseils et filiales de la société.



Je suis aidé pour cela par plus d'une vingtaine de collaborateurs en comptabilité, contrôle de gestion et administration des ventes.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Audit

Audit opérationnel

Automobile

Comptabilité

contrôleur financier

Green belt

Green Belt Six Sigma

Management

Réduction des coûts

Six Sigma

Value analysis