François RICHARD

Arrivé en Champagne Ardenne depuis un an et demi, je suis à la recherche active d'un emploi d'agent administratif dans l'administration publique ou privé. Ayant travaillé au sein d'une collectivité territoriale durant 3 ans et ayant fait des remplacements au sein de différents services administratifs (Etat civil, Direction des Ressources Humaines, service des Marchés Publics), j'ai également travaillé au sein du Pôle de la Commande Publique de Clermont Communauté et plus récemment au service des marchés publique du Conseil Départemental du Puy de Dôme et à la Direction Interdépartemental des Routes Nord à Reims

Attiré par le milieu administratif, je m'investi aussi dans le milieu associatif et notamment en faveur des jeunes gens victimes de discrimination, je suis également cogérant d'une webradio associative.



Mes compétences :

Marchés publics

Accueil physique et téléphonique

Classement

Archivage

Suivi des marchés