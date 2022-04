François RIGOLET

Responsable de l’ensemble des activités et projets visant à développer l’efficacité de nos forces commerciales Auto et Equipement Général des ménages dans un environnemet de BtoB.

Avec mon équipe j'interviens sur la conception et le déploiement de formations sur les techniques de financement auprès de nos prescripteurs .

Je pilote les projets d’implémentation de nouveaux outils pour nos forces commerciales.

Chargé de l’animation des réseaux, je suis en charge des systèmes de rémunération variable des collaborateurs et du pilotage de l'activité commerciale