François RIVIERE

Un parcours très engagé dans les arts graphiques depuis plus de 20 ans



Riche d'expériences professionnelles, en tant que salarié puis responsable d'entreprise,

Création de tous les outils marketing depuis la prise de commande à la livraison.

Autonome, j'ai développé les compétences techniques, les capacités d'adaptation aux nouvelles tendances et le sens de la collaboration avec les équipes : marketing, commerciale, print, web...



Notamment, j'ai collaboré au développement du Groupe MdB en réalisant l'ensemble des besoins graphiques : marketing, web, print, marquage, presse nationale... Étant leur graphiste exclusif pendant 15 ans, j'ai participé à la forte progression du Groupe MdB un des leaders de l'immobilier de loisirs et de la gestion hôtelière en France. Ayant travaillé pour différentes institutions tel que La poste, j'ai également le respect de la hiérarchie.



Mes compétences :

Créatif

E commerce

Emailing

Illustration

Marketing

Photo

Webdesigner

Photoshop, Illustrator, Indesign et Coreldraw.