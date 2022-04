Francois ROCHE

Ingénieur Géologue - Chef de Projets - 15 ans d'expérience.

- Risques naturels (protections contre les éboulements rocheux, glissements de terrain, etc.)

- Inspections d'ouvrages d'art (IDP, IDI, Diagnostic, IQOA) - référent technique

- Suivi de chantiers

- Aménagements touristiques (sentiers, passerelles, via ferrata, etc.)

- Reconnaissances géologiques et géophysiques.



Mes compétences :

Risques naturels

Géologie

Inspections d'ouvrages

Aménagements Touristiques