François ROHRBEIN

Fort d'une expérience aéronautique de 25 années au sein de l'Armée de l'Air, assurant l'entretien en ligne et en base sur différents types d'aéronefs militaires, je suis actuellement en poste dans un bureau technique, chargé de la programmation et du suivi de la maintenance des avions de transport de l'unité.

Je vais quitter cette institution le 1er septembre 2014.

Après avoir suivi une formation de mécanicien motoriste, j'ai occupé différents postes, assurant l'entretien, la réparation et les tests fonctionnels d'organes, d'accessoires, de moteurs et d'aéronefs complets. Opérateur, chef d'équipe puis contrôleur, j'ai aussi assuré la gestion d'un atelier en étant adjoint au chef de service.

Ces années d'expérience dans le secteur aéronautique m'ont permis d'acquérir le sens des responsabilités et de l'organisation.



Mes compétences :

Planifier et assurer le suivi de la maintenance su

Diriger et coordonner une équipe de techniciens po

Conduire et animer quotidiennement des equipes

Suivre les qualifications des personnels dans le c

Rédiger des comptes-rendus techniques

Suivre l'entretien des matériels et de l'outillage