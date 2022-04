Francois RONSSIN

Une large expérience industrielle, de la R&D jusqu’à la production en série,

en développement produits, excellence industrielle, direction de projet, d’usines et de business line, avec un fort leadership international en time to market, cost reduction et engineering, dans un contexte matriciel et multiculturel.

Je suis disponible pour mettre ces expériences au service d'entreprises, ou du monde associatif.



Membre actif du groupe contact et du réseau centraliens R2C2 relais carrières.



Mes compétences :

Experience internationale