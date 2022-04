François ROSSIGNEUX

* Diriger un centre de profit.

* Animer des équipes pluridisciplinaires, fusionner deux cultures d’entreprise.

* Négocier au plus haut niveau et développer un portefeuille de grands comptes pour des contrats de fourniture de produits techniques et prestations de services dans un environnement B to B.

* Animer un réseau de distributeurs.

* Former des commerciaux concernant le process Vente.

___________________________________________________________________



Autres projets :

1 - Consultant dans l'achat et la gestion de gaz Industriels.

2 - Magicien close-up (magie de proximité) - animation commerciale utilisant les préceptes de la magie.



Mes compétences :

Animateur

Commercial

Formateur commercial

gaz

Gestionnaire

Grands comptes

Magicien

Négociateur

Responsable des ventes

Technico commercial

ventes