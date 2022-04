François ROUET

Cadre financier, 15 années d’expérience professionnelle, bonne pratique de l’anglais des affaires.

Solide culture comptable et financière, aide au pilotage opérationnel et stratégique de l’entreprise.

Préparation du reporting et élaboration des budgets, forecasts.

Expérience d’encadrement d’équipe. Expérience d’audit qualité Norme ISO et d’amélioration continue.

Chef de projet dans la mise en place d’un outil CRM à destination d’une Force de Vente. Participation à la migration vers un nouvel ERP et à la mise en place de SAP modules FI/CO. Participation à la fusion de BU’s



Mes compétences :

SAP

MS Office (Excel)

HFM

Adonix X3

BPCS

Medical devices

Automotive Industry

Financial Reporting

Audit interne

Project management

Budget & Controlling

Business Partner

Finance d'entreprise

IFRS

Agroalimentaire