Francois ROUGERIE

Manager et directeur de projets confirmé



Avec un riche parcours en SSII dans des domaines métier variés (pétrole/énergie, environnement, transport, santé) puis 5 années comme directeur de projets /PMO et ensuite DSI à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, j’exerce une activité de conseil en SI dans les domaines environnement / santé / social, et suis également Délégué général d'une association menant des projets d'échanges informatisés de données dans le domaine santé / aide à la personne.













Mes compétences :

Direction d'équipe

Urbanisation du SI

PROJETS COMPLEXES

Directeur de projets informatiques

Géomatique

Santé

Environnement

Cartographie SIG

Project Management Office

Gestion de projets

Marchés publics

Budgétisation