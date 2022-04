François ROZENTHAL

Joueur professionnel de hockey-sur-glace, 194 sélections en équipe de France, 2 participations aux Jeux Olympiques, 12 championnats du monde, depuis 1993 j'évolue au plus haut niveau national et international.

Diplômé de l'Institut Supérieur d'Administration et de Management d'Amiens -Groupe Sup de co- spécialisation Marketing. Egalement titulaire d'un D.U.T en Gestion des Entreprises et des Administrations au CNAM Amiens Picardie.



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Marketing

Sport