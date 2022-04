François RZASA

Pendant plus de 4 ans j’ai géré des actifs immobiliers en tant que property manager. La gestion et la direction de centres commerciaux, l’administration de biens et la commercialisation étaient mes principales missions.

J’ai développé des compétences en gestion immobilière et en management de la relation bailleur/locataire tout au long de la vie du bail. J’ai capitalisé par ailleurs des connaissances en gestion de copropriété, AFUL et ASL, ainsi que de solides bases répondant aux problématiques réglementaires et techniques relatives à l’exploitation d’un ensemble immobilier.



Je souhaite aujourd’hui rejoindre le Nord-Pas-de-Calais, ma région d’origine. Afin d’effectuer ce retour dans les meilleures conditions, j’ai voulu donner à mes expériences opérationnelles antérieures une dimension d’analyse et de contrôle en intégrant un MBA en Audit et Management des risques en entreprise. Dans ce cadre, je suis actuellement auditeur interne en stage chez Generali Assurances. J’ai pour mission d’auditer les process d’investissement et de valorisation des actifs immobiliers de Generali Real Estate France. Cette formation et ce stage forgent et structurent mes capacités à analyser, à synthétiser ainsi qu’à proposer des solutions adaptées.



Je peux mettre ces capacités d’analyse et de synthèse ainsi que mes expériences et mes connaissances en immobilier professionnel au profit de votre activité.



Mes compétences :

Bail commercial

Commercialisation