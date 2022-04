François SABY

En poste depuis près de 7 ans sur le site Robatel Marcoule, je suis responsable du bureau d'études (conception et calcul en chaudronnerie, protection biologique, mécanique lié au nucléaire) mais également chargé d'affaire. Ce dernier aspect de ma fonction me permet d'appréhender tout particulièrement la gestion de projet et le management d'équipes opérationnelles.



Mes compétences :

Conception mecanique

Calcul mecanique

Gestion de projet

Encadrement d'une équipe

SDRC I-Deas

budgets

Solidworks

Simulink

Matlab

CATIA

ANSYS

ABAQUS