Francois SAGET

Je suis particulièrement intéressé par la définition et la mise en oeuvre de stratégies économiques sur les territoires.

Ceci implique 1/ de réaliser une analyse fine du tissu économique (compétitivité et attractivité des territoires) 2/d'identifier les "projets fédérateurs" porteurs d'image et de développement 3/ de pouvoir mobiliser les principaux acteurs à travers une gouvernance -formelle ou informelle- qui permet de compenser les faiblesses de la gestion institutionnelle.



Pour y parvenir, je travaille sur les thèmes suivants :

- La gouvernance territoriale.

- Les conditions de développement des clusters (dont les pôles de Compétitivité)

-les politiques d'innovation et de création d'entreprises.



• Elaboration du Contrat de Développement Territorial d’Est Ensemble.

Participation au Comité de Pilotage Restreint du 21 Février 2013 et présentation d’une note « Analyse économique et stratégie du Territoire ».

• ANRU : Contribution à l’élaboration du « Guide Pratique : Consolider la dimension économique des territoires en rénovation urbaine » présenté en Sept 2013.

• Association « Entreprises des Olonnes ».2011

« Quelle stratégie pour le Développement Economique des Olonnes ? » cluster nautisme.

Ce travail, engagé à la demande des chefs d’entreprises, a permis d’identifier le cluster nautisme parmi les axes de développement et de définir ses conditions de mise en œuvre.



En outre, j'ai un goùt certain pour l'enseignement (notamment dans le cadre de Sciences Po Formation Permanente) sous forme de séminaires destinés aux professionnels sur les thèmes suivants :

- Réseaux d'entreprises et pôles de compétitivité

- Compétitivité et attractivité des territoires

- Politiques de l'emploi et projets de territoire



Mes compétences :

Clusters

Gouvernance

Innovation