François SAGET

Une solide expérience à l'international (Afrique) dans la distribution et l'aprés vente d'équipements pour les mines, carriéres, travaux publiques, industries, agro industries, pétroliers et para pétroliers.



Une expérience confirmée dans la gestion de centres de profit et d'entreprises dans plusieurs pays (Cameroun, Tchad et Nigeria).



Mes principales valeurs sont : intégrité, respect, esprit d'équipe et rigueur.



Mes compétences :

Vente

Afrique

Marketing

Communication

Management

Développement commercial

Direction générale

Distribution

Mobilité internationale

Gestion budgétaire

Business development

Service client

Finance

Gestion du personnel

Gestion grands comptes

Manutention