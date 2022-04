Bonjour

Je m'appelle François Jean Théodore Sarr.

Après des études en commerce international depuis 2005, j'ai eu un parcours riche en expérience.

Actuellement je suis a Orange Sonatel en tant que Commercial Orange money: Acquisition et suivi des clients.

C'est passionnant et j'aimerais bien découvrir d'autres choses et dans d'autres entreprises aussi si possible.