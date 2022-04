Francois SAUDUBRAY

Aout 2007

Création d’un CD-Rom, base de données 3D, de la collection de mobilier contemporain Artelano Paris pour faciliter la prescription des produits Artelano par les agences d’Architecture.

Juin 2007

Création d’un Logo pour un importateur Américain de vins français.

Janv 2007

Sélection dans la dernière shortlist du concours “Ceramics for Breakfast”. Exposition du projet à la Fiera Milano 2007, MACEF Milan (Italie).

janv. / avril 2007

Stage chez Naço Global Architecture. Paris (75)

Design Produit: Création d’une gamme de mobilier de bureau, en cours de prototypage, pour U-NIK, Design d’un fauteuil de cinéma avec le VIA...

Architecture d’Intérieure : Habitacle de bateau, pour Squalt. Concept stores, pour Giada, Hogan...

août 2006

Création avec Soso Design, d’un bracelet d’acuponcture par micro-impulsions éléctriques, pour Acuone. En cours d’industrialisation.

été 2006

Création de Soso Design avec un étudiant de l’EID, afin d’avoir une signature pour les créations avec Attitudes News (92)

avril/juillet 2006

Stage chez Attitudes News (92), Mise en place d’un studio de création avec Soso Design au sein de la société. Design d’objets du quotidien pour cadeaux d’affaires, grand public. Aménagement d’un Show-Room à Paris. Création de logos.

été 2005

Réceptionniste dans l’hôtel “IBIS London City”, Londres.

été 2002

stage chez Mandalay Design, Suresnes (92), Design d’objets Promotionnels pour la cosmétique de Luxe.

2000 / 2007

Divers emplois saisonniers, et missions d'interim. Frans Bonhomme, Leroy Merlin, Outiror...



Mes compétences :

Adobe Illustrator

C4D

Cinéma

Cinema 4D

Design

Design produit

In design

infographiste

Infographiste 3D