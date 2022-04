François SCHMITT

Je suis à la recherche d'un poste idéalement dans la gestion de projet et de management d'équipe afin de faire fructifier les projets qu'on me confie.



Je trouve également mon bonheur dans des postes de Lead Développement ou Devops. Grâce à mes diverses expériences professionnelles, j'ai eu la chance d'occuper différents types de poste ce qui m'a permis d'enrichir mes connaissances et d'avoir une bonne maîtrise de toutes les étapes d'une réalisation d'un projet aussi bien en clientèles qu'avec des comités de direction chez des clients finaux.



Langages

- PHP5, Smarty, XHTML, CSS, JavaScript, Ajax, Jquery, XML, MYSQL5, VoiceXMl (SVI audiotel)

- JAVA, Visual Basic, ASP, Flash (notions)



Serveurs / Réseaux

- Support, installation, maintenance…

- Solution LAMP (Linux, Apache, Mysql, Php)

- Mysql (Réplication Maitre/Maitre, Ring, Tuning,.. )

- Replication Unison (Synchro fichier Maitre/Maitre)

- Virtualisaiton (VMWARE, VirtualBox)

- Svn (Client/ Serveur + système de livraison via Tag)

- Serveur FTP (SFTP, TLS FTP… )

- Serveur DNS (Bind)

- Solution Proxy / Firewall (NAT, IPTABLES Load Balancing, Open VPN).

- Serveur Windows 2003 (Active Directory, VPN)

- Monitoring (Munin, Nagios, Centreon, sonde dédiée applicative)



Logiciels - Logiciel développement Web (Eclipse, Dreamweaver)

- Logiciel design (Photoshop… )

- Office (Word, Excel, Publisher… )





OS - Windows : Windows 95,98,200,xp,vista,7

- Linux : Red Hat, Fedora, Centos, Debian





Gestion de serveurs WEB - SSH, CPANEL, WHM, Plesk Webmin…



Langues étrangères

- Anglais (technique)

- Allemand (maternelle)



Notions - Maintenance Hardware, Software,

Multimédia (Tv, Hifi… )



