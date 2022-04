François SCHMITT

La qualité n'est pas une norme,

la qualité n'est pas une méthode,

la qualité est un état d'esprit.

S'engager dans une démarche qualité, aussi bien que HSE ou RSE procède de cet état d'esprit.



Parce que Madagascar ne peut échapper à la mondialisation, les acteurs économiques du pays doivent s'engager dans une démarche d'amélioration de leurs performances dans les domaines de la qualité, hygiène, sécurité et environnement.

VIA conseil a pour vocation d'accompagner ces entreprises dans la réalisation de leurs enjeux au moyen de prestations d'audit, conseil et formation.

Pour une efficacité accrue, j'interviens également de façon plus opérationnelle en tant que Directeur/Responsable/Coordinateur qualité en temps partagé.



Compétences :

Management QHSE, Qualité opérationnelle, Direction d'entreprise

Auditeur IRCA et ICA ISO 9001

Référentiels ISO 14001, EN 9100, OHSAS 18001, MASE, HACCP, IFS, BRC, ISO 22000, ISO 27001, ISO 26000, outils SPC et AMDEC, 5S,

Manager, Dirigeant d'entreprise, Direction de projets transverses



Mes compétences :

Management

Management de la qualité

Ressources humaines

Direction d'entreprises

Achats

Management QHSE