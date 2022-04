François SIKIC

1 - Présentation de SIKIC

Ce parisien de naissance, formé à l’Institut supérieur de peinture décorative Van Der Keilen et Logelain à Bruxelles décide de s’installer dans le sud-ouest pour démarrer sa carrière.

Après avoir signé la scénographie et réalisé le Conservatoire de la Ruralité et des Métiers d’Autrefois à Donzac, il entame une longue collaboration avec le spectacle son et lumière « Au fil de l’eau… une histoire » ou il réalisera la scénographie puis la direction technique du spectacle pendant près de dix ans.

En parallèle il développe et réalise des projets de décoration d’intérieur ou de spectacle, l’illustration restant toujours présente comme activité secondaire. Après quelques années en indépendant il va créer « l’Atelier Nexus – Pôle Créatif » afin de s’entourer de collaborateur en fixe pour répondre à des projets de plus grande envergure. Durant cette période de nombreux projets de scénographie dans différents domaines comme le spectacle ou l’évènementiel (salons internationaux) s’ajouterons aux compétences acquises en communication afin de proposer à ses clients des solutions globales de direction artistique.

Il répondra à des besoins de décors pour des court-métrage et un téléfilm pour Gaumont TV.

Fort de ces années à diriger de nombreux projets impliquant des équipes de réalisations dans les domaines techniques et artistiques, il s’engage avec la salle de spectacle « Le Local – Espace J. Durozier ».

Durant 3 saisons il participera à la programmation de la salle tout en menant des actions de coordinations culturelles au sein du Pays et du département du Tarn et Garonne. Il complètera sa mission par des actions de communications et réalisera l’ensemble des visuels et de la charte graphique du lieux.

En 2010 libéré de ses engagements avec la salle de spectacle, il reprend ses travaux d’illustration et gagne l’appel à projet de la ville de Montauban afin de réaliser les éléments de leur saison culturelle. Il mettra mise en scène une lecture historique ou le spectateur est amené à voyager les yeux fermés sans quitter son siège pour le centre du patrimoine de la ville de Montauban.

Aujourd’hui il se consacre à des projets de scénographie de communication pour des grand comptes ou d’illustrations. Les dernières années d’expérience avec l’image, le son et la technique lui permettent d’envisager la direction de projet d’envergure. Il met en scène pour le milieu scolaire tout en développant la scénographie, les accessoires et les costumes de comédies musicales (St Pierres des Cuisines, la Halle aux grains et le Zénith de Toulouse). Ces projets regroupent plus de 80 musiciens, 200 choristes et comédiens...

Il collabora à Montréal (Québec) au développement d’un show international mêlant photographies et spectacles vivant pour la photographe B. Bruyez.



2 - Domaines de compétences

Codirection et coordination artistique :

Artiste plasticien l’image est mon domaine : illustration, design, arts de la scène et de l’image en mouvement (storyboard, bande dessinée...)

Entre Production Design et Direction Artistique mes missions consistent en la réalisation de travaux de scénographie et de design. C’est à dire créer des espaces déambulatoires, d’accueil et d’expositions en intégrant les différents éléments créatifs et d’information en rapport avec le cahier des charges. Scénographie et aspect visuel des différents éléments du projet incluant la technique et la communication. Liaison et suivis de réalisation entre l’artistique et la technique.

La supervision des éléments visuels de communication en accord avec les choix arrêtés pour la réalisation du projet. Cela consistera en un suivi de la production et de la mise en fabrication des éléments à réaliser avec le choix des matériaux et des différents prestataires de sous-traitances. Coordination et intégration des différents éléments technique au projet artistique en liaison avec les prestataires technique retenu.



Mes compétences :

Mise en scène

Créativité

Website Design-Macromedia Flash-Apple Mac-Adobe Ph

Mise en scène - Scénographie - Muséographie

Formateur intervenant

Direction artistique et de projet