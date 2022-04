François SOLIER

Aloïs, au service de la famille et de l'école" est une SARL et un e-commerce (www.alois-france.fr) créé par une famille pour la famille et l'école.



L'originalité de Aloïs est de centraliser dans un même commerce les fournitures de bureau, les fournitures et uniformes scolaires, les livres, les jouets, les jeux, les déguisements, les vélos et également des utilitaires et des voitures 5,7 et 9 places d'occasion.



Les produits proposés sont essentiellement fabriqués en France ou en Europe afin de faciliter les circuits courts.





La politique tarifaire de Aloïs s'inscrit dans un respect du travail des intervenants de toute la filière.



Aloïs souhaite contribuer, au travers des produits sélectionnés, à la recherche du bien, du beau et du vrai, à favoriser la construction de la personnalité des enfants et des jeunes et à leur transmettre de vraies valeurs, et ainsi à améliorer la société.



De plus, Aloïs s'engage à reverser 1% du bénéfice à des associations qui soutiennent la vie, la famille, l'éducation et l'instruction des enfants.



SARL Aloïs

4, rue Montgomery

61700 Domfront

06.32.75.85.95

contact@alois-france.fr



