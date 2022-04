François SORIA

20 ans d'expérience de la relation entreprises.

Fonctions commerciales sur 3 secteurs:

* Responsable de secteur en grande distribution - Gestion d'un parc d'Hyper & Supermarchés.

* Ingénieur commercial en informatique - Développement des ventes de matériel informatique en B to B.

* Conseiller en formation & Chargé de Relations Entreprises - Développement des ventes de formations professionnelles continues (Inter et Intra entreprises) et responsable du recrutement / placement / accompagnement et suivi d'apprentis de divers filières du CAP au BAC+5.



Mes compétences :

Gestion

Communication

Service

Reporting