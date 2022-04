Francois SOULEAU

12 ans de direction de programme dans les télécommunications et 8 ans dans le conseil.



> Ingénierie des Télécommunications

- Concevoir des réseaux de télécommunication privés et publics

- Préparer et suivre les travaux de construction d’infrastructures de télécommunication

- Concevoir des architectures de Vidéo-Protection publiques et privées



> Audit

- Evaluer les outils, les méthodes, les process et les performances

- Définir et proposer des plans d’amélioration

- Modéliser les processus métier



> Gestion de Projets

- Assister la Maîtrise d’Ouvrage et coordonner la maîtrise d’œuvre

- Rédiger les cahiers des charges et négocier les appels d’offres

- Suivre les engagements contractuels et les SLA



> Relation Fournisseurs

- Qualification des besoins et sourcing

- Rédiger les cahiers des charges et négocier les appels d’offres

- Gestion de la relation fournisseur



> Développement Commercial

- Construire et structurer les offres commerciales

- Vendre des solutions à valeur ajoutée aux collectivités publiques et aux entreprises

- Construire une stratégie de communication



Mes compétences :

Télécommunications

Certification ITIL

Gestion financière

Management

Relations clients

WAN

Conseil

Strategie Internet

Relations fournisseurs