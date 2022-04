Francois SURBLED

Compétences

- DAF généraliste, comptabilité, finance, juridique, contrôle de gestion.

- Introduction en Bourse, reporting, communication.

- DSI, Mise en place de systèmes d’information, ERP.

- Finance haut et bas de bilan, consolidation.

- Restructurations, fusions, organisation, procédures et normes.

- Management d’équipes jusqu’à 15 personnes.



DAF généraliste depuis 8 ans aprés 10 ans de contrôle de gestion dans de grands groupes comme Vivendi ou Pernod Ricard. J'ai dirigé l'ensemble des fonctions financières, comptables et juridiques et le contrôle de gestion. J'ai aussi été DSI durant 3 ans.



J'ai transformé une société familiale Créatifs, jusqu'à la création d'un groupe côté au second marché, à ce titre j'ai participé aux 2 entrées en Bourse au marché OTC puis au Second Marché.



Je suis un des spécialistes de la gestion par affaires pour avoir été site pilote de la société ARES, (ERP de gestion par affaires) ce qui m'a amené à faire des conférences pour la DFCG (Ass. dir. fin et CG.) puis au Progiforum sur ce thème.



Mes compétences :

bourse

DAF