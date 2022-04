Francois- Theo VO CONG TRI

Qu'est ce que Les systèmes d'information ?



C'est ensemble organisé des matériels, personnes et équipements permettant de stocker, transmettre et traiter de l'information.



L'ingénieur en Systèmes d'information poursuit deux buts :

1/ Améliorer la productivité.

2/ Assister dans la mise en oeuvre de la stratégie de l'entreprise



Mes parcours professionnelles et ma formation au sein de L'école d'ingénieur CNAM me permettent d'être compétent dans la maîtrise des processus métiers des TPE, PME et TGE

Proposer des solutions stratégiques de reconfiguration et d'optimisation des activités au sein de l'entreprise fait partie de mes domaines de compétence en tant qu'Ingénieur informatique en systèmes d'information.







CONSEIL EN GESTION INFORMATIQUE (SGBD)

CONSEIL EN INFORMATIQUE ( RESEAUX)

STRATEGIE ( AUDIT&GOUVERNANCE)

EXPERT DANS LES TECHNOLOGIES DE LA REALITE VIRTUELLE

EXPERT DANS LES SYSTEMES BIOMETRIQUES



Mes compétences :

Flexible