Francois THERY

J ai quitté les bancs de l'école à ma majorité pour m'orienter vers une carrière militaire en l’occurrence gendarme. Après 25 années de service je me suis reconverti en tant que formateur en sécurité.



Méthodique, simple, pédagogue, convivial et participatif, il m'arrive, lorsque la situation le demande de devenir directif. J'essaye de le faire avec humour, c'est peut être un peu maladroit mais pour moi cela fonctionne.



A coté de cela, j'aime les ballades, resto, cinés et quelques sports. Je m'appelle François.



Mes compétences :

Accueil, écoute, diplomatie, méthodique, rigueur,