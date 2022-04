François THOMAS

Né à Saint-Cloud (1963), j'ai vécu à Buenos Aires de l'âge de 10 ans à 14 ans (Lycée Jean-Mermoz) puis fini mes études secondaires à Paris (Janson de Sailly) et Boulogne-Billancourt (Notre Dame). Après un Bac C, j'ai fait des études de droit à Paris 2 (Maîtrise en droit public, Maîtrise en droit des affaires et fiscalité), puis mon service militaire à Berlin. J'ai complété ma formation par un DEA de finances publiques et fiscalité (Paris 2) et la scolarité à l'Ecole Nationale des Impôts. J'ai quitté l'administration fiscale pour rejoindre le cabinet d'avocats Thieffry et associés tout en faisant l'Ecole de Formation du Barreau de Paris. J'ai été le premier fiscaliste du cabinet Lefebvre Pelletier et associés, puis j'ai exercé à mon compte avant de rejoindre Coopers & Lybrand (Landwell) puis Ernst & Young (où j'étais responsable de la doctrine fiscale), et enfin le groupe Michelin, pour lequel j'ai été le bras droit de l'ancien directeur fiscal avant d'être nommé par son remplaçant responsable de la fiscalité et de la douane pour la zone Asie-Pacifique, basé à Singapour.

Au cours de ces plus de vingt ans d'expérience, j'ai pratiqué le droit des affaires (droits des contrats, concurrence et distribution, droit des sociétés, droit pénal des affaires, droit immobilier, etc.) et le droit fiscal (fiscalité française, fiscalité internationale, fiscalité immobilière, fiscalité patrimoniale, douane, etc.), le conseil et le contentieux (droit civil, droit pénal, droit des affaires - juridictionnel et arbitral- et droit fiscal), à la fois comme avocat et en entreprise, au plus près du "business".

Je parle français, anglais, espagnol et italien, et je me débrouille un peu en allemand.

Je suis un fiscaliste créatif et pragmatique, audacieux (je m'efforce de créer la solution originale adaptée au problème plutôt que de transposer une solution développée pour répondre à un autre problème) et prudent ("L'artifice se dément toujours et ne produit pas longtemps les mêmes effets que la vérité" Louis XIV). Mes compétences me permettent de trouver des solutions efficaces tant sur le plan fiscal que juridique et comptable, en gardant à l'esprit que la simplicité de mise en oeuvre est le meilleur garant de l'obtention des résultats escomptés.

J'interviens dans de nombreux séminaires sur les problématiques fiscales que rencontrent les grands groupes à l'international (établissements stables, prix de transfert, douane ...),le plus souvent en anglais (Singapour, Kuala Lumpur, Manila, Hong Kong, London, Amsterdam, Barcelona, ...). J'ai enseigné le contentieux fiscal et la fiscalité internationale à Dauphine (DESS 221), Cergy-Pontoise (DJCE) et Clermont-Ferrand (Master 2 Audit). J'ai rédigé de nombreux articles, notamment pour Les Echos et pour la Lettre Juridique et fiscale du cabinet Ernst & Young.



Mes compétences :

Droit fiscal des affaires

Prix de Transfert

Contentieux fiscal

Droit des affaires internationales

Optimisation fiscale

Fiscalité internationale

Droit des affaires