François THOMAS

Mon métier : la commercialisation et l’intégration de solutions et technologies de pointes auprès des sociétés françaises et internationales dans mes domaines d’expertises i.e. le CRM, XRM, BI, Portail Collaboratif, GED et géomarketing.



Après un début de parcours dans les grands groupes français et américains (Unilog, IBM), j’ai ouvert les filiales françaises d’éditeurs anglo-saxons, avant de créer NextApplication en 2002.



Outre le management d’entreprise, je coordonne les actions stratégiques, marketing et vente de NextApplication France et dirige le blogArray consacré au marché en pleine croissance du CRM et de ses différents écosystèmes actuellement à un tournant technologique et économique.



Mes compétences :

Direction générale

Développement commercial