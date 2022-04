François THOMAS

J'ai 30 ans d'expérience dans l'industrie du semi-conducteur et de l'EDA, en recherche, développement, services, management de projet, management paneuropéen, ventes et marketing produit.



Le fil conducteur de mon parcours professionnel est la valorisation de la haute technologie et de l'innovation, c’est à dire la création et la promotion de produits et de services adressant un besoin, créant une expérience positive et enthousiasmante auprès des clients, des collaborateurs et des partenaires.



Concrètement, il s’agit de diriger la R&D vers le besoin ; d’organiser les projets du point de vue technique, financier et planning ; de définir et coordonner des partenariats ; de communiquer la valeur du projet au marché, aux partenaires et à la force de vente.



Cela nécessite une capacité à comprendre et expliquer la technologie, un leadership permettant de maximiser la contribution des collaborateurs et partenaires du projet, un enthousiasme et une rigueur dans l’exécution.



J’exerce ce métier dans un contexte international et multiculturel, j’ai l’expérience du management paneuropéen et des sociétés américaines.



J'aime transmettre mon expérience et les activités d'enseignement



