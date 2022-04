Dominique TOUCHET

Directement rattaché à la Direction d'Entreprises, j'assure depuis plus de quinze années la gestion de projets techniques liés à l'activité électronique et logicielle de services R&D, activité consistant à encadrer des ingénieurs et techniciens travaillant sur des affaires en mode projet, à gérer et à contrôler des budgets avec pour objectif la rentabilité de l'activité et des projets.



Je possède une formation en Electronique et Informatique Industrielle et j'ai acquis une solide expertise en tant que concepteur dans la réalisation de systèmes électroniques avec leurs logiciels associés, pour de grands comptes industriels. Une formation complémentaire de perfectionnement en conduite de projets a confirmé mon goût pour le management d'équipes ainsi que la conduite de projets techniques.



J'apporte donc mon expérience d'encadrement d'équipe, de conduite de projets dans toutes ses phases de développement (des Spécifications à la Qualification et à la mise en production) suivant les processus QUALITE en vigueur, doublée de mon expérience de concepteur en R&D. Ces atouts me permettent d'assurer le contrôle des coûts, le respect des délais, la qualité des prestations.



J'interviens également en avant vente pour répondre à des appels d'offre (devis techniques et financiers) avec la collaboration étroite des équipes internes transverses (CAO Electronique et Mécanique, Fabrication, Achats techniques).



Mes compétences :

Management d'équipes

Sens du service

Logiciel embarqué

Gestion de projets

Relation Clients

Négociation

Gestion de contrats

Planification