Patrice DE GUIBERT

Expertise Qualité, Processus:



· Mettre en œuvre une démarche Qualité Logiciel

· Assurer la coordination Qualité Internationale

· Assurer le suivi Qualité Système / Logiciel

· Analyser la cause racine

· Préconiser, concevoir et mettre en œuvre des solutions métier Qualité.

· Concevoir/Mettre en place une structure de Référentiel (Outil collaboratif, outils de maintenance, automatisation des tâches de maintenance)

· Pratique CMMI



Systèmes d’Information:



· Anticiper et capturer les besoins des utilisateurs

· Concevoir, mettre en œuvre des portails métier sur intranet et/ou outils collaboratifs

· Intervenir en conseil interface client pour le déploiement de projet collaboratif

· Mettre en œuvre des outils et espaces de travail collaboratif internationaux

· Sensibiliser, former à un nouvel outil SI

· Former / Coacher aux outils collaboratifs

· Assurer un support aux managers IT

· Communiquer vers les utilisateurs du SI



Logiciels maitrisée:



· Livelink (outil collaboratif éditeur OpenText)

· ARIS (outil de modélisation de processus, cartographie SI et de BPM)

· VBA (automatisation de calculs dans Excel)

· Outils de maintenance langage html



Mes compétences :

ARIS

Livelink