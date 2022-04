Jean-Michel HUSSON

Après mes diplômes d'Ingénieur en Informatique et de Master of Science en 1980, je me passionne pour l'intelligence artificielle et développe des systèmes-experts dans le cadre de la société Grenobloise ITMI.



Je découvre durant ces années la difficulté d'encadrer une équipe de développement logiciel et les problèmes méthodologiques associés.



En 1986, je crée LINKS pour appliquer ce que je pense être une meilleure façon de réaliser des produits logiciels.



Après 20 ans, LINKS reste une petite société, tournée vers la technique, capable de prendre en charge de gros projets de A à Z avec efficacité.



La veille technologique est un élément important de mon activité pour choisir les orientations et outils de demain.



Mes compétences :

Linux

Windows

Apache

Informatique

Conseil

Veille technologique

Développeur

Internet

Mysql

Php

Gestion de projet