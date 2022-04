Antoine FONTAINE

Après de nombreuses année dans la banque et l'assurance, j'ai réalisé mon souhait d'autonomie dans mon domaine de cœur et de prédilection, l'immobilier.



- Pierre du Rhône SAS, dont l'objet est le conseil et le courtage en travaux.



Positionnement : répondre, pour des propriétaires particuliers ou entreprises, aux besoins de rénovation, réaménagement, agrandissement, embellissement de biens immobiliers ou locaux professionnels situés à Lyon.



Point différenciant : La performance de cette activité s'appuie sur une sélection rigoureuse de professionnels et artisans tout corps d'états qui s'engagent avec nous sur le respect de notre charte qualité et des engagements pris.



Notre ambition : permettre aux porteurs de projet de réussir leurs projets et ainsi de valoriser leurs biens.



Pierre du Rhône SAS est adhérent au GNCTI (Groupement National des Courtiers Indépendants).



- Conseiller immobilier indépendant pour Capifrance, pour accompagner les particuliers à réaliser leur projet d'achat / vente d'immobilier.



Notre ambition : faire plus pour votre bien !



