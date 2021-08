Thierry ARENE DE CRM-ERP CATALYST

Avec plus de 25 années d'expérience en projet CRM-ERP et de nombreuses réalisations sur diverses plateformes d'éditeurs, Crm-Erp Catalyst représente un acteur de l'aide au choix de solutions CRM et/ou ERP.



Votre projet CRM doit

* voir le jour

* s'étoffer

* être sauvé

Rencontrons-nous !





Mes compétences :

Direction générale

Direction commerciale

Direction de projet

Direction de filiale

Direction centre de profits

Gestion des compétences

ERP - CRM

Partenaires réseaux

E-business - E-commerce

Gestion

Conseil

Services

IT