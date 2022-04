Francois TIXIER-LACAZE

Expérience en exploitation suivie d’une spécialisation dans les Ventes au niveau d’une unité hôtelière, puis régional, et de siège. Parcours riche durant lequel j’ai été amené à toujours rechercher des solutions innovantes, piloter des changements et faire preuve d’agilité dans un marché où la concurrence est exacerbée.

Analytique, stratégique et opportuniste dans la mise en œuvre d’initiatives axées sur la conquête de parts de marché supplémentaires, j’aime (re)structurer et « driver » les équipes de ventes internes, externes, de réservations, de revenue management, marketing, réparties dans les hôtels et/ou centrales, ce pour atteindre les objectifs de c.a. et de profitabilité.

Force de proposition, challengeant les raisonnements plutôt que les raisonneurs, j’aurai un impact certain sur le développement de votre entreprise, de vos hommes et de votre notoriété.



Mon leitmotiv : « La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles mais d’échapper aux idées anciennes » — J-M Keynes



Spécialités : Directeur de transition, Hôtellerie restauration de luxe, Pilotage du changement, Stratégie commerciale, Marketing digital et Distribution, Business plan, Prévisions



En cas d'urgence, contactez-moi au : 06 85 52 69 28 ou par mail à : f.tixier-lacaze@ftl-consultant.com



Mes compétences :

Management à distance et de proximité

Construction d'Equipes performantes

Hôtellerie de Luxe 5*

Sait provoquer la Chance

Stratégie Commerciale, Marketing & Revenue Managem