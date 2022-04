François TRACHET

Ingénieur à la double compétence industrielle et contrôle de gestion, je suis à la recherche d'une opportunité dans la Somme, en maîtrise de la qualité, des process et en gestion de projet: trachet.pro@gmail.com



TOEIC 920 pts



Mots clés:

process mécaniques et automatisés, industrialisation, management amélioration continue, management de la Qualité (auditeur interne ISO), maîtrise des procédés (Cp, Cpk, 6 Sigma), ré-engineering, 8D, 5M, 5S, Kaizen, TPM, gestion de projet, audit, bilan, contrôle de gestion, VAN, soudage, emboutissage, extrusion, frittage, céramique, coating,



Mes compétences :

8D

Design to cost

Process

Industrialisation

Japon

Amélioration continue

Audit

Gestion de projets